A Tudásmorzsák a Facebook-oldalán jelezte, hogy a bécsi nemzetközi repülőtér futópályái lejegesedtek, nehézkes a pályák tisztítása, mivel az ónos eső továbbra is szemerkél. A várható nyitás körülbelül 11 órára várható. Minden bécsi induló járatot töröltek, azok, amelyek mégis a város felé tartottak, alternatív repülőterekre érkeztek.

Hasonló okból a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér is átmenetileg lezárta kapuit, a helyi válságstáb pedig összeült, hogy koordinálja a közlekedést és a biztonsági intézkedéseket. Az utasoknak azt javasolják, hogy kövessék a repülőtér honlapját, a légitársaság alkalmazásait és a reptéri hangosbemondót a járataikkal kapcsolatos aktuális információkért - írta a parameter.sk