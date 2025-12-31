Az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt az idén a kivégzések száma, amivel gyakorlatilag megduplázódott a kivégzések száma 2024-hez képest. Ezzel a 2025-ös kivégzésszám elérte az elmúlt 16 év legmagasabb szintjét – írja a Guardian.

A lap szerint az okok között fontos szerepet játszik a politikai nyomás: mivel Donald Trump „Restoring the Death Penalty” néven

olyan elnöki rendeletet adott ki, mely azt a célt szolgálta, hogy erősítse a már kiszabott halálbüntetések végrehajtásának felgyorsítását mind szövetségi, mind állami szinten.

Emellett az idén a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság szinte minden olyan fellebbezést elutasított, amelyek a kivégzések felfüggesztését kérték. Tehát kevesebb volt a jogi lehetőség az utolsó pillanatban megállítani a kivégzéseket.

2025 folyamán összesen 47, kizárólag férfi elítéltet végeztek ki a halálbüntetést alkalmazó államokban. Ez közel kétszerese a 2024-es számnak, és 2009 óta a legmagasabb az Egyesült Államokban.

Az év során összesen 12 államban hajtottak végre halálbüntetést, egy évvel korábban még csak 9 szövetségi államban. Az egyes államok körében Floridában ugrott meg leginkább a kivégzések száma, ahol 2025-ben 19 halálos ítéletet hajtottak végre, így megdöntötve a korábbi floridai rekordot, ami évi nyolc volt eddig.

A Gallup immár 1937 óta követi nyomon az amerikai közvélemény halálbüntetéshez fűződő nézeteit, és arra jutott az idén, hogy az amerikaiak az elmúlt 50 évben soha nem támogatták ilyen kevesen a halálbüntetés kiszabását gyilkosságokért: 52 százalékkal szemben 44 százalék ellenzi, ami a legmagasabb elutasítási arány 1966 óta.

A megválasztott tisztségviselők tevékenysége és a közvélemény akarata között egyre nagyobb a szakadék

– mutattak rá az ellentmondásra, jelezve azt is, a felmérések azt mutatják, hogy a halálbüntetés 2025-ben egyre népszerűtlenebb az amerikai nép körében, annak ellenére, hogy a kivégzések számának növelését a politikusok támogatják.