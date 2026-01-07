A belváros kapujában található, BREEAM Excellent minősítéssel rendelkező Liberty újabb neves nemzetközi bérlővel bővül: a DHL Supply Chain több mint 3000 négyzetméteren alakítja ki új, budapesti központját közel 400 munkatárs részére. A DHL a kiváló elhelyezkedés, a munkavállalói élményt szolgáló közösségi szolgáltatások és a rugalmasan alakítható, hatékony munkakörnyezet miatt választotta a Libertyt. A tranzakcióban a DHL Supply Chain-t az iO Partners képviselte.

„A DHL Supply Chain is a Liberty mellett tette le a voksát olyan nagy bérlők mellett, mint például az AutoWallis, a Flowserve vagy a Zenitech. Ez a döntés visszaigazolja, hogy a Liberty koncepciója valóban találkozik a nemzetközi vállalatok elvárásaival” – mondta Angel Gábor, a WING Zrt. irodafejlesztési projektekért felelős vezérigazgató-helyettese.

"Olyan hely lesz, ahol ösztönözzük a kreativitást, természetes a csapatmunka, és a Command Centre működésének kiválósága a mindennapjaink részévé válik. Teret biztosít az együttműködésnek, az innovációnak és minden kolléga talál majd olyan helyet, amely támogatja az ő munkastílusát” – fejtette ki Angyal Katalin, DHL Supply Chain Budapest Command Centre igazgatója.

A Libertynek is köszönhetően a Népliget és a környéke egy korábban kevésbé értékelt lokációból magas presztízsű, dinamikusan fejlődő iroda-alpiaccá vált. Az itt elérhető változatos és magas színvonalú szolgáltatások nemcsak a vállalatok és a munkavállalók, hanem a városlakók, valamint a turisták számára is vonzó lehetőségeket kínálnak.