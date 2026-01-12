Védjegyoltalom alá helyezi a TISZA vergődés szlogent a Szolidaritás Pártja. A párt közleménye szerint ez azt jelenti, hogy minden olyan termék, így bögre, sapka vagy póló, amit ezzel a szlogennel készítenek, mostantól közvetve a Szolidaritás Pártja kampányát támogatja.

A továbbiakban a párt szerint így a „vergődés, jó vergődést, vergődjetek, vergődni fogtok” szlogenek immár ténylegesen a párt kampányát építik, miközben garantálja, hogy mindennek a felhasználása társadalmilag felelős módon történjen. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a valóságban nem fognak „gagyi kínai cuccokat árulni, de jól hangzik”.

Kapcsolódó Magyar Péterék egy újabb bőrt is lehámoznának a Fidesz szlogenjéről

Azt írják, ők a 100 ezer forintos családi pótlékot, a 400 ezres egységes nyugdíjat, az ezer eurós minimálbért, valamint a minimálbérig nulla százalékos többkulcsos adót képviselik. Hozzáteszik, „ez a Szolidaritás Pártja programja, nem bántalmazás, nem protestlufik, nemcsak üres szavak, hanem konkrét tettek”.