Célszerű átnézni a biztosítási szerződéseket, hogy milyen jellegű, a téli időjárás okozta kockázatokat tartalmaznak.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) arról tájékoztatott, hogy az ingatlanok esetében minden hazai lakásbiztosításban alapszolgáltatásként szerepel a hónyomás-kockázat. Ebben az esetben

a biztosító megfizeti a tetőszerkezetekben, tetőfedésekben és a tetősíki ablakok szerkezeteiben a hónyomás vagy jég súlya miatt keletkező károkat, a beszakadt tető javítását éppúgy, mint egyéb kárként a rossz tetőn keresztül bejutó hóolvadék okozta károkat.

Szinte minden biztosító termékeiben megtalálható a home-assistance, az iparosküldő-szolgáltatás, ami a kár helyrehozásában segíthet, ha tetőfedőt, vízszerelőt vagy kazánszerelőt kell keresni.

A hideg miatt elfagyott vízvezetékek kárát ugyanakkor alapesetben nem téríti a lakásbiztosítás, mert megfelelő víztelenítés esetén ez a kár nem következhet be. Kiegészítő szolgáltatásként azonban az ilyen károkra is találhatnak fedezetet az érdeklődők.

A havazás és jegesedés esetén a lakásbiztosítások többségében megtalálható élet- és balesetbiztosítások nyújthatnak fedezetet az utcai baleseteknél.

A szerződésekben szerepel

a csonttörés,

a baleset miatti kórházi ápolás,

vagy esetlegesen a haláleset utáni kártérítés összege,

de érdemes átnézni a szerződéseket, mert jelentős eltérések lehetnek a szolgáltatások és a kártérítések összegei között - jelezte a Mabisz.

A járdák síkosságmentesítésének elmaradása, valamint a háztetőkről lezuhanó hó és jég miatt másnak okozott károk sokba kerülhetnek.

Az ilyen jellegű károkozások esetére a lakásbiztosításokban megtalálható felelősségbiztosítások nyújtanak védelmet, de ezeknél is célszerű ellenőrizni, hogy a szerződés mekkora összegig vállalja az ilyen felelősségi kárigények térítését.

A gépjárművek esetében a kötelező és a casco biztosítások kiterjednek a havazás és jegesedés okozta kockázatokra, de érdemes a biztosítási kötvényeket naprakészen tartani, hogy valóban minden szükséges kockázatra fedezetet nyújtsanak - figyelmeztet a szervezet.

Bár a lakás- és gépjárműkároknál a szükséges helyszíni teendők eltérnek egymástól, de arra minden esetben figyelni kell, hogy a károsult első lépésként mindent pontosan dokumentáljon videófelvétellel vagy fotóval, a kárbejelentésben pontos adatok szerepeljenek, és ha szükséges, csak ezt követően mozdítson el bármit, azt is kizárólag kármentés esetén - írta a Mabisz.