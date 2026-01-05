Egyre tovább várnak a gyermekvállalással az európaiak, és a szakértők szerint semmi jel nem mutat arra, hogy ez a tendencia változna.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint az Európai Unióban a nők átlagosan 29,8 évesen válnak édesanyává, ami körülbelül egy évvel későbbi időpontot jelent az egy évtizeddel korábbihoz képest.

A skála ugyanakkor széles: a nők életkora az első gyermekük születésekor Moldovában 24,7 év, míg Olaszországban 31,8 év. A 2023-as adatok szerint a kelet- és közép-európai nők jellemzően a húszas éveik közepére-végére válnak anyává, míg Nyugat- és Dél-Európában a nők gyakran a harmincas éveik elejéig várnak.

Magyarországon az uniós átlagnál korábban adnak életet első gyermeküknek az édesanyák: nálunk 28,8 az átlagéletkor.

A szülővé válás későbbre halasztása azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy lemondanának a gyermekekről. Sőt, az uniós adatok szerint néhány olyan ország, ahol a nők a legtovább várnak a gyermekvállalással, egyben magasabb termékenységi rátával is rendelkezik, mint például Dánia, Németország, Írország, Ciprus, Hollandia, Portugália, Svédország, Liechtenstein és Norvégia.

„Valójában a várakozásról van szó” – magyarázta Ester Lazzari, a Bécsi Egyetem termékenységgel foglalkozó demográfusa az Euronews Healthnek.

„Nincs sok bizonyíték… arra, hogy az emberek már nem akarnak gyereket; az ideális családméret nem igazán változott az idők során. Csak az időzítésről van szó”

– tette hozzá.

Lazzari szerint az európaiak néhány tényezőt jellemzően a gyermekvállalás „előfeltételének” tartanak. Először például el akarják végezni a tanulmányaikat, anyagilag stabillá szeretnének válni, és általában több időbe telik stabil párkapcsolatot kialakítaniuk, mint a múltban volt.

A halasztásnak ugyanakkor egészségügyi következményei is lehetnek, a szülővé válás késleltetése növelheti a termékenységi problémák kockázatát. Ez azt jelenti, hogy mire készen állnak a gyermekvállalásra, előfordulhat, hogy nem lesznek képesek annyi gyermeknek életet adni, amennyire vágynak - hívta fel a figyelmet a demográfus.