Egy ingatlaniroda YouTube-videójában tűnt fel, hogy eladásra kínálnak egy termálfürdőt, ami Dávod községben található. A videóból kiderül, hogy a fürdő mellett egy komplex turisztikai ingatlanegyüttes, azaz kemping, apartmanház, a szomszédos hotel és további 15 fejlesztési terület is az üzlet része.
A hirdetésről szóló videót azóta már privátra állították, a Termal Online szerint azonban küönállóan a szállodák más oldalakon is hirdetik, 250 millió forintos irányáron. A Bács-Kiskun vármegye legdélebbi részén, Bajától 25 kilométerre található termálfürdő a nyári hónapokban szezonálisan üzemel, noha a jó miatt tavaly szeptember első hétvégéjén is kinyitottak.
A termálfürdőben gyógyvizes ikermedence, úszómedence, csúszdás élménymedence, továbbá gyerekpancsoló és kalózhajós élménymedence is a vendégek rendelkezésére áll.
