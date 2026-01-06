Árat csökkent egy népszerű élményfürdő, mégpedig közel negyven százalékkal lesznek olcsóbbak a belépők – írja az termalonline.hu.



Első körben a Csongrád-Csanád vármegyében élőknek nyújtott kedvezményt jelentették be. Ez alapján 26-38 százalékos lesz az árcsökkentés mértéke. De továbbra is elérhető marad egy nagyon olcsó jegy a nyugdíjasoknak és a mozgáskorlátozottaknak is.

Ugyanakkor a budapesti fürdők többségében áremelés lesz január 7-től – erről itt olvashat bővebben. Fürdőnként és jegytípusonként változó az emelés mértéke, így a konkrét drágulás akár 25 százalék is lehet, de jellemzően 5-7 százalék körül alakul. De országszerte sok más termálfürdőben is emelkedtek a belépőárak a napokban, vagy éppen a tavalyi év végén.

Ezért is meglepő a Napfényfürdő Aquapolis bejelentése. A Hunguest-lánchoz tartozó szegedi élményfürdő ugyanis január 20-tól csökkenti a jegyárakat.

Első körben a Csongrád-Csanád vármegyei lakosok számára biztosítanak kedvezőbb árakat, de az árcsökkentés az ígéretek szerint a máshonnan érkezők számára is elérhető lesz.

A vármegyei lakosok esetében a felnőtt napijegyek ára 7700 forintról 5700 forintra (26 százalékkal), a diák- és gyermek belépő 5000 forintról 3100 forintra (38 százalékkal), a családi jegy ára (2 felnőtt, 2 gyermek esetén) pedig 26 ezer forintról 17 600 forintra csökken (32 százalékkal).

Egyébként a fürdő tavaly szeptemberben már bevezetett egy nagyon kedvező jegytípust, amit a szenior korosztály (65 év felett, nyugdíjas igazolvánnyal) és a mozgáskorlátozottak vehetnek igénybe – nemcsak a vármegyében élők. Ennek az ára egy napra mindössze 1200 forint. Ez a jegytípus továbbra is elérhető lesz, de csak hétfőtől péntekig érvényes, a hétköznapokra eső ünnepnapok kivételével.