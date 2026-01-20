Végrehajtást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dzsudzsák Balázs rekorder magyar válogatott focista és üzlettársa, Katona Zoltán debreceni cégénél – írja az Mfor.

A DB7 nevű cégnek évek óta pénzügyi problémákkal küzd, 2022-ben 22 millió forint bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget termelt, 2023-ban már nem is volt forgalma, csak 89 milliós mínusza.

A portál cikkének megjelenése után láthatóvá váltak a részletek, ami így is jóval a május 31-i határidő után lett nyilvános. Ebből kiderült, hogy az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét érték el 2024-ben (53 millió forintot), ennek ellenére sem sikerült profitot termelni. A veszteségük viszont a korábbi 89 millió forintról 48 millióra faragták le.

Idén január 9-én egy bejegyzés szerint a NAV végrehajtást rendelt el, ám ezzel nem biztos, hogy a cégnek vége van, hiszen ha a futballista kiegyenlíti a tartozást, akkor a hatóság le is zárja a végrehajtást.

A beszámoló szerint 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége volt 2024-ben.

A Telex emlékeztet, hogy Dzsudzsák cégei ellen az évek során már többször is indítottak végrehajtást: 2024 márciusában mi is írtunk arról, hogy a NAV törölte a focista érdekeltségébe tartozó Első Magyar Léghajógyár Kft. adószámát. 2023-ban a püspökladányi Market Invest Hungary Kft.-vel szemben indított végrehajtást az adóhatóság, aminek Dzsudzsák volt a többségi tulajdonosa. 2022-ben szintén az Első Magyar Léghajógyár Kft.-nél kopogtatott a NAV. Az eljárás akkor hamar lezajlott, a február 9-én indított végrehajtást február 28-án már le is zárták, mivel a cég rendezte elmaradásait.