Sokféle módon igyekeznek a járművezetők spórolni az üzemanyag-számláikon: a legtöbben korlátozzák az utazások számát, míg mások olcsóbb benzinkutakat keresnek fel, vagy egyszerűen a szomszédos országokba járnak át tankolni. Cameron Smith pénzügyi szakértő szerint azonban létezik egy egyszerű megoldás, amellyel akár egynegyedével is csökkenthető a fogyasztás – számolt be a lengyel Auto Swiat szakportál.

A TikTokon "cazzatime" néven ismert pénzügyi szakértő szerint a kulcs a megfelelő sebesség megválasztásában rejlik.

Smith szerint a megtakarítási terv legfontosabb eleme a gyorshajtás elkerülése. A vezetési sebesség ugyanis óriási hatással van az autó üzemanyag-fogyasztására – függetlenül attól, hogy dízel-, benzin- vagy elektromos motor rejtőzik a motorháztető alatt. Hiszen minden autó ugyanazzal az ellenséggel néz szembe vezetés közben: a légellenállással.

"Hogyan költhetsz kevesebbet üzemanyagra? Vedd le a lábad a gázpedálról. Minél gyorsabban mész, annál nagyobb a légellenállás. Ez viszont arra kényszeríti a motort, hogy keményebben dolgozzon, több üzemanyagot fogyasztva a tartályból" – magyarázta. Hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy a jobb sávban kell döcögni és bosszantani a kamionsofőröket. Egyszerűen csak be kell tartani az adott útszakaszra vonatkozó sebességkorlátozásokat.

Videójában a pénzügyi szakértő egy kutatásra hivatkozik, amely szerint

a sebesség 130-ról 110 km/h-ra csökkentése akár 25 százalékkal is csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást.

120 km/h sebesség felett azonban a fogyasztás drámaian megnő.

Az „utazósebesség” csökkentése persze nem az egyetlen egyszerű módja az üzemanyagszámla csökkentésének.

Íme a további trükkök a fogyasztás mérsékléséhez: