A Time magazin az idén 250 éves Egyesült Államok (a Függetlenségi Nyilatkozatot 1776. július 4-én írták alá) történetének legikonikusabb márkájának választotta a Ford Motor Companyt, amely olyan brandeket utasított maga mögé, mint az Apple, a Coca-Cola, a Walmart, az Amazon, a McDonald’s, a General Motors, a Google vagy a Nike – hívta fel a figyelmet Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója a társaság 2026-os évindító sajtóeseményén.

Kiemelte, hogy a Ford célja az új európai vezető, Jim Baumbick irányításával nem más a kontinensen, mint

visszatérni a volumen személygépkocsi-szegmensekbe, amelynek első lépése az együttműködés a Renault-val.

Erős alap, hogy a Ford Európában immár 11 éve piacvezető a haszonjárművek szegmensében, azon belül pedig az elektromos hajtásúak mezőnyében a második helyet szerezte meg 2025-ben, a Volkswagen mögött.

Ami az összesített piaci eredményeket illeti a földrészen: az elmúlt évben a Ford ötödik lett, az elektromos járművekre szűkítve a kört pedig nyolcadik. Mindkét fronton a VW az éllovas, az összpiacon a Toyota és a Renault, a villanyautóknál pedig a Tesla és a BMW fért még fel a képzeletbeli dobogóra.

Látványos növekedés a magyar piacon

Kővágó-Laky Andrea büszkén adott számot a 2025-ös hazai értékesítési eredményekről:

az egy évvel korábbi 9,5 százalékról 10,7 százalékra emelte piaci részesedését a Ford Magyarország, ami mögött 16 311 autó regisztrációja áll.

17,6 százalékos éves volumennövekedést ért el a márka a magyar piacon, szemben a 4,6 százalékos iparági átlaggal,

a Ford a 2024-es 3. hely után 2025-ben 2. lett összesítésben.

1. helyezett ugyanakkor a haszonjárművek, az elektromos haszonjárművek között, mint ahogy a flottapiacon is.

Stabil a hazai pozíció: 12 éve top 3-as brand Magyarországon a Ford, míg a haszonjárművek körében 16 éve listavezető.

A személyautó- és a haszonjármű-piacnak is megvannak a maga feladatai és kihívásai, ám az ügyvezető igazgató szerint – aki a magyar mellett a cseh piacért is felel – a 2025-ös sikerek után a Fordnak 2026-ban is a stratégiai alappilléreire kell támaszkodnia ahhoz, hogy az immár magasabb bázison is tovább növekedhessen.

Ezek a pillérek a díjnyertes termékpaletta, a stabil, specialista kereskedői hálózat, a negyedik legnagyobb gépkocsipark, illetve a szakértő, innovatív csapat és megoldások.

Haszonjárművek: 30 százalék feletti részesedés a cél

A Ford 1991 óta van jelen Magyarországon, ám a hazai működését nem Budapesten kezdte, hanem Székesfehérváron, az egykori Alba-gyárban. A cég 30 évvel ezelőtt, 1996-ban tette át a székhelyét a fővárosba.

A vállalat 2026-nak 6,5 százalékos piaci részesedésről vágott neki a személyautó-szegmensben, ami éles piaci versenyre utal. A kínai gyártók jelentette nyomás nem újkeletű, mint ahogy az európai uniós szabályozás sem az.

A haszongépjárműveknél ugyanakkor a komplex termékportfólióra és az árgaranciára alapozva 30 százalék feletti részesedés elérése az idei cél. Mindkét fronton a bővülés motorja lehet a márka közelgő megújítása.