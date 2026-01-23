Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó újságírója arról írt Facebook-oldalán, hogy csendben eltávolíthatták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyik kutatóját, miután felmerült, hogy a kínai titkosszolgálatnak kémkedik. Az írás a Vsquare hírlevelében is megjelent.

A poszt szerint a kutatótól hónapokkal ezelőtt váltak meg, miután nemzetbiztonsági vizsgálat indult, amely során felmerült, hogy szoros kapcsolatban állhat a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) hírszerző tisztjeivel. Az újságírónak állítólag ezt több, az ügy részleteit ismerő forrás is megerősítette.

Panyi azt írja, hogy az érintett kínai kutató már évek óta Magyarországon él és „szervesen beépült az Orbán-kormány politikai háttérintézményi környezetébe”. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatott tanulmányokat, nyílt forrású adatok szerint pedig a budapesti kínai nagykövetséggel és a Kína–Kelet-Közép-Európa Intézettel (China–CEE Institute) is együttműködött. A poszt szerint ez utóbbi intézetet több szakértő is az MSS egyik hírszerzési fedőszervezetének tartja.

Panyi Szabolcs ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nincs közvetlen bizonyítéka annak, hogy a kínai kutató klasszikus értelemben vett kémtevékenységet folytatott volna. Hozzáteszi viszont, hogy az MSS arról ismert, hogy hosszú távra tervez, a kínai hírszerzésre pedig jellemző, hogy látszólag jelentéktelen pozíciókban helyez el ügynököket a nyugati országokban.

A Vsquare újságírója felidézi, hogy ez már nem az első eset, hogy az MCC-hez kötődő külföldiekkel szemben felmerül az idegen hírszerzési kapcsolatok gyanúja. A brit John Laughlandet, az MCC akkori vendégelőadóját 2022-ben a londoni Gatwick repülőtéren vették őrizetbe orosz hírszerzési kapcsolatok gyanúja miatt, miután éppen megérkezett Magyarországról.