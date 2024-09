Akár száztízezer forint is lehet egy gyerek beiskoláztatása, de ki mennyit költ?

Akár 100 ezer forinttal is csökkenhet ebben a kerületben a lakások négyzetméterára

A VI. kerületben ha szigorítják az AirBnB-t, akkor elfogy a befektetők lelkesedése – erről beszélt Mlinárik Márton az Ingatlanban Otthon legújabb adásában. A szakértő kiemelte, hogy jelenleg a teljes piac majdnem 20 százaléka ebben a kerületben koncentrálódik, így nagyon komoly hatása lehet az új szabályozásnak az árak alakulására. Mlinárik arról is beszélt, hogy bár rövid távon az árak elakadását hozhatja az AirBnB-k megregulázása, hosszú távon viszont továbbra is áremelkedés várható a VI. kerületi ingatlanárakban. Balogh László ingatlanpiaci szakértő kifejtette, hogy a jelenség akár egy folyamatot is elindíthat, ami hatással lesz a teljes belvárosi ingatlanpiacra, de akár példaként szolgálhat egy országos szintű szabályozás előkészítéséhez is. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint akár 100 ezer forinttal is csökkenhet a VI. kerületi ingatlanok négyzetméterára.