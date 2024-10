Távoznak az orvosok, ha bevonják őket az ügyeleti rendszerbe

Vajon ismerik-e az emberek azt a bizonyos ügyelet számot, ha sürgős orvosi segítségre lenne szükségük? Az egészségügyi rendszerről is elmondák a véleményüket.

Több idős háziorvos még a praxisát is feladná, ha bevonnák őket a budapesti ügyeleti rendszerbe, tudta meg az Economx a Magyar Orvosi Kamara elnökétől. Álmos Péter szerint az ügyeleti rendszer a háziorvosi ellátás kárára is mehet.

Az általunk megkérdezettek többsége viszont azt mondja,

nem volt elégséges a tájékoztatás a 1830-as ügyeleti eligazító számról.

A magyar egészségügy általános állapotáról is volt véleményük. Meglepő válaszok jöttek.