Ezért éri meg 18 év alattiaknak bankkártyát kiváltani

Mutatjuk, mit lehet és mit nem a 18 év alattiaknak elérhető bankkártyával!

Ez a kártyatípus megkönnyítik a mindennapi pénzügyek kezelését, egyben hasznos eszköz lehet a pénzügyi tudatosság és felelősség fejlesztésében is. A fiataloknak fontos előny, hogy gyorsan, bankkártyával lehet fizetni, ATM-ből készpénzt felvenni, vagy akár online is vásárolni, de ott van a mobilbankolás lehetősége is. A számlák általában kedvezményes vagy ingyenes számlavezetési és tranzakciós díjasak, sőt, több banknál diákkedvezményt is kaphatnak.

Szülőknek fontos szempont lehet, hogy beállíthatnak különféle költési és készpénzfelvételi limitet, de akár a hitelkeret hiányát is, megakadályozva ezzel a felelőtlen költéseket.

Érdemes viszont még tudni, hogy néhány bankkártya nem használható külföldön, vagy ha igen, akkor csak magasabb tranzakciós díjakkal. A nagykorúság elérése után saját felelősségre, már teljes jogkörrel használják tovább számlájukat, szülői beavatkozás nélkül a fiatal felnőttek. Ekkor viszont át kell alakítani a meglévőt egy felnőtt számlacsomagra, amit ha nem tesznek meg maguktól, akkor a bank automatikusan átalakíthatja egy alapértelmezett nagykorú számlacsomagra.