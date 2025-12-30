Dél-Amerikában, Paraguayban terjeszkedik az OTP, a Privátbankár szúrta ki, hogy az ueno bank részvényesévé vált a magyar hitelintézet, egy 30 millió dolláros (közel 10 milliárd forintos) tőkebefektetéssel.

Az OTP megjelenése stratégiai befektetőként mérföldkövet jelent a paraguayi pénzügyi szektor számára - olvasható az ueno közleményében.

A közel 30 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező OTP csoport a felvásárlást stratégiai belépési pontnak tekinti egy szélesebb körű, több kontinensre kiterjedő befektetési folyamat részeként.

Manuel Gustale, az ueno elnöke megjegyezte, hogy az OTP befektetése egy nagyobb, 85 millió dolláros feltőkésítési terv része, amelyet még idén lezárnak.

Az ueno bank jelenleg a luxemburgi székhelyű U Holdings SARL leányvállalata. A paraguayi hitelintézet vezető szereplő az ügyfélszám, a hitelkártya-kibocsátás és a tranzakciók gyakorisága alapján. Ez az egyetlen bank az országban, amelyet két nagy hitelminősítő (Fitch, Standard&Poor’s) is értékeléssel látott el. Az újonnan érkező tőkét az ueno szolgáltatásfejlesztésre és piaci pozíciói megerősítésére költi.

Az ueno 2,5 millió ügyféllel rendelkezik, hitelportfóliója átszámítva több mint 500 milliárd forint, tőkearányos nyeresége 20,56 százalék. A bank saját tőkéje 84,4 milliárd forintnak felel meg.



