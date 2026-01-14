Decemberben 9,69 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Romániában - közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS). Az élelmiszerek ára 7,75 százalékkal volt magasabb, mint 2024 decemberében, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,48 százalékkal, a szolgáltatások pedig 11 százalékkal drágultak.

Leginkább a villanyáram (60,91 százalék), a vasúti közlekedés (24,40 százalék), a kávé (23,94 százalék), a hőenergia (18,80 százalék), a légiközlekedés (18,37 százalék) és a friss gyümölcs (15,19 százalék) drágult.

Legnagyobb mértékben a burgonya (11 százalék), a szemes bab (4,14 százalék) és a kukoricadara (1,26 százalék) ára csökkent.

Novemberhez viszonyítva a decemberi infláció 0,22 százalék volt Romániában. 2025-ben a fogyasztói árak 7,32 százalékkal nőttek az előző évhez viszonyítva.

Augusztus óta, amikor a bukaresti kormány 2 százalékponttal emelte az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, minden hónapban 9 százalék fölött volt az éves inflációs ráta. A fogyasztói áremelkedés szeptemberben tetőzött 9,88 százalékon.