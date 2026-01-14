Decemberben 9,69 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Romániában - közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS). Az élelmiszerek ára 7,75 százalékkal volt magasabb, mint 2024 decemberében, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,48 százalékkal, a szolgáltatások pedig 11 százalékkal drágultak.
- Leginkább a villanyáram (60,91 százalék), a vasúti közlekedés (24,40 százalék), a kávé (23,94 százalék), a hőenergia (18,80 százalék), a légiközlekedés (18,37 százalék) és a friss gyümölcs (15,19 százalék) drágult.
- Legnagyobb mértékben a burgonya (11 százalék), a szemes bab (4,14 százalék) és a kukoricadara (1,26 százalék) ára csökkent.
Novemberhez viszonyítva a decemberi infláció 0,22 százalék volt Romániában. 2025-ben a fogyasztói árak 7,32 százalékkal nőttek az előző évhez viszonyítva.
Augusztus óta, amikor a bukaresti kormány 2 százalékponttal emelte az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, minden hónapban 9 százalék fölött volt az éves inflációs ráta. A fogyasztói áremelkedés szeptemberben tetőzött 9,88 százalékon.
Robbanhat a gazdasági bomba a szomszédban: politikai fegyvert élesíthetnek Magyarországgal szembenRománia rendkívül súlyos gazdasági kihívásokkal néz szembe: az ország évek óta hatalmas költségvetési és folyó fizetési mérleghiányt halmoz fel, miközben az infláció az év végére akár 9 százalékra is emelkedhet. Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az Economxnek elmondta, reális forgatókönyv lehet, hogy Románia ténylegesen államcsőd közeli helyzetbe kerüljön és így pénzügyi mentőcsomagra szoruljon. Egy ilyen válság nemcsak gazdasági, hanem komoly politikai és társadalmi következményekkel is járhat a szakértő szerint, akár egy keményvonalas nacionalista vezetés felemelkedését is elindíthatja, amellyel Magyarországra gyakorolnának nyomást európai politikai erők.
