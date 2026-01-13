Az MVA közlése szerint a megállapodás még 2025 decemberében jött létre, az MVA és a spanyol IESE Business School több éve tartó nemzetközi partnerségére épülve.

Azt írják, az együttműködés egy újabb mérföldkő a magyar vezetők számára, mivel lehetőséget teremt arra, hogy a világ vezető iskoláinak tudása és oktatási módszertana immár Magyarországon is közvetlenül elérhető legyen.

Az MVA 2021 óta áll stratégiai partnerségben az IESE Busines School-lal, ennek a globális hálózatnak a részeként válik most a CEIBS szakmai tapasztalata is hozzáférhetővé hazánkban.

AZ MVA leszögezi, hogy a megállapodás szorosan illeszkedik a küldetésükhöz, hogy meghonosítsák a világszínvonalú vezetőképzési módszereket és a nemzetközi üzleti szemléletet Magyarországon.

Kiemelik, hogy a CEIBS bevonásával új dimenzió nyílik a magyar vezetők számára: az európai és az ázsiai üzleti gondolkodás legjobb gyakorlatai kapcsolódnak össze egyetlen képzési ökoszisztémában.