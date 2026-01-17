Cikkünk frissül...

Folytatódott a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűléssorozata Miskolcon, a DVTK Arénában. Orbán Viktor miniszterelnök azzal kezdte, hogy 37 éve van kapcsolata Miskolccal. „37 éve tartottam először Miskolcon lakossági fórumot. Ez még az az időszak volt, amikor kommunisták vezették Magyarországot, azért is jöttem Miskolcra, hogy ez ne így legyen. Kommunisták el, szovjet csapatok haza, és jöjjön végre a független és szabad Magyarország”.

A nagygyűlésen a nézők is kérdezhettek:

Egy édesapa a miskolci lakosság csökkenéséről kérdezett, arra volt kíváncsi, mit javasolna Orbán Viktor, hogy megváltozzon a helyzet. A gyerekek sokszor fordulnak a szülők ellen, de a nevelés része, a politikáról való beszélgetés is, családon belül zajlik - mondta a kormányfő, aki szerint a nevelést az anya és az apa végzi.

Miskolc a rendszerváltás vesztese volt, egy szocialista iparváros, amely elkezdett lefelé csúszni Komlóval, Tatabányával, Kazicbarcikával, Ózddal és Dunaújvárossal együtt - mondta Orbán Viktor. Felsorolta, hogy 2010 után a munkanélküliséget megfelezték, a bérek háromszorosára növekedtek, a szegénység 30 százalék volt, ma 18 százalék, „habár ez is sok”. 36 milliárd forint adósságot vállaltak át 2010-ben a várostól. „Az irány jó, de még sok a munka” – jegyezte meg Orbán Viktor.

Fejlődés közben van, és fejlődés előtt áll Miskolc - tette hozzá, és kitért a 3 százalékos lakásvásárlási hitelre. Szerinte egész egyetemváros van Miskolcon, jó munkahelyek várják, de fiatalok szeretnek kalandozni, „csak legyen hova hazajönni".

Orbán Viktor szerint azt kell megakadályozni, hogy bármelyik fiatalt elvigyék katonának, ahogy a miskolciak pénzét se vigyék el. „Se katonát, se pénzt nem küldünk."

Miskolc vonatkozásában egy másik kérdező hiányolta a nagy az autóiapri vagy hightech beruházást, amely más nagyvárosokban vannak. Orbán Viktor felsorolta, hogy milyen beruházások vannak Miskolcon, és megkérdezte, nemzetközi közepes méretű gyárakkal akarnak tovább működni, vagy akarnak egy nagy beruházást. De ezt a miskolciaknak kell eldöntenie - hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a járműgyártással azonban óvatosnak kell lenni, mert éppen váltásban vannak. Most egy Rába-fejlesztéssel akarják kiváltani azt a visszaesést, ami az Audinál elképzelhető. „Csak elektromosban érdemes gondolkodni. Lassú az átalakulás, de meg fog történni."

Orbán Viktor elárulta, a miskolci városvezetésnek felajánlották, hogy visszavásárolhatják Miskolc legnagyobb barnamezős területét, és eldönthetik, hogy ott új gyárat vagy új városközpontot szeretnének.

Egy pedagógusokról szóló kérdésre Orbán Viktor azt mondta, tényleg kell együttműködés a tanárok és a kormány között, mert „ez a kapcsolat nyikorgott az elmúlt időszakban”, voltak tüntetések is. „Kétségkívül nagyon rosszul voltak fizetve a pedagógusok”, jelentette ki és hozzátette, „a kapcsolat megoldása a következő ciklus feladata lesz".

Orbán Viktor szerint az Európai Unión belül vannak barátaink, de a német-magyar kapcsolatok alacsony szintje egy veszteség. Kiemelte, Olaszországgal kifejezetten baráti, mély együttműködésben vagyunk. „Velünk vannak a csehek. Most éppen egy konfliktus nehezíti az életet, de velünk vannak a szlovákok is. A Benes-dolgot rendbe kell tenni, kollektív bűnösséget nem fogadhatunk el” – folytatta a kormányfő, jelezve, hogy a Benes-dekrétumok ügyében felállítottak jogi irodákkal egy konzorciumot, azzal a feladattal, hogy az érintettek érdekeit a magyar állam költségén támogassák. Orbán Viktor a barátok közé sorolta a szerbeket is: „Nincs magyar felemelkedés, sikeres, biztonságos nemzetstratégia az együttműködés nélkül”.

A miniszterelnök kifejtette, tervei között van Magyarország teljes energetikai függetlensége. Ehhez kell Paks I működtetése és Paks II építése, valamint a napenergiatárolók építése. A mesterséges intelligenciában is látja Orbán Viktor a lehetőséget, de ettől fél egy kicsit.

Orbán Viktor a Fidesz terveiről elárulta, van négy olyan tétel, ami előfeltétele bármilyen jövőbeli célnak:

„Ki kell maradni a háborúból, ez egy napi veszély. Az, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba nem elméleti lehetőség, hanem minden nap kopogtat az ajtón, nekem ezt az ajtót minden nap kézzel-lábbal zárva kell tartanom”.

„A pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak. Lehet, hogy ez szigorúan hangzik, de ha nincs pénzed, nincs nagy terv”.

„Minden nagy terv előfeltétele a teljes foglalkoztatottság”.

„A családalapú társadalom” – Orbán Viktor erről kifejtette, hogy Nyugaton mindent az individuumra építenek, viszont Magyarországon alapegységként a családra tekintenek.

A kormányfő ezután a terveikkel folytatta:

A következő ciklusban azt szeretnék, hogy egymillió forintra emelkedjen az átlagbér. A minimálbért négyszázezer forintra emelnék.

Végig vinnék a 14. havi nyugdíjat, most az első hetit folyósítják.

Új agrárgazdaságot építenének. Két éve megindították az új agrárpolitikát, aminek az a lényege, hogy amit az uniós szabályok megengednek, annak a maximumát adják a gazdáknak, ennek fantasztikus eredményei lehetnek.

Magyarország teljes energiafüggetlenségével kapcsolatban a nukleáris és napenergiára építenek. Meghosszabbítjuk Paks 1 üzemidejét, megépítjük Paks 2-t – ezzel lassabban haladunk a kelleténél, de haladunk –, ez a kettő kiadja az villamosenergia szükséglet 60-65 százalékát, a többit napenergiából pótoljuk. Kulcskérdés, hogy képes lesz-e Magyarország a következő években hatalmas napenergia-tároló beruházásokat végrehajtani külön az ipari parkoknak, és külön a lakosságnak – fejtette ki Orbán Viktor, hozzátéve: magyar cégek tulajdonában vannak olaj és gázmezők.

A mesterséges intelligencia is a terv része, egyszerre bíznak benne, és egyszerre félnek tőle. Látják a lehetőségeket, de nem látnak minden következményt előre, például milyen állások szűnhetnek meg, az oktatásba pedig úgy engednék be, hogy ne butábbak legyenek tőle a gyerekek.

Orbán Viktor azt is kijelentette, ő nem azért ment a politikába, mert miniszterelnök akart lenni, hanem, „mert nagy dolgokat akartunk”, azt, hogy „a magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek”.

Ezután egy másik elégedett pedagógus kérdezte Orbán Viktor arról, hogy milyen tervei vannak a cigánysággal. A kormányfő szerint a magyar cigánysággal fontos együttműködni, mert két megállapodást kötött velük 2010-ben: hogy kapnak munkát és dolgoznak, illetve, hogy segítik a gyereknevelést, csak járjon a gyerek iskolába. Hozzátette, hogy már lát házakat és nyaraló cigánycsaládokat is, akik jó úton járnak.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is felszólalt a gyűlésen, azt mondta, „ez egy olyan hely lett, ahol bíznak az emberek a jövőjükben, van remény, egyről a kettőre, kettőről háromra lehet jutni. Mi nem változtunk, mert akik itt a választók bizalmát kérik, közülünk való emberek."

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is beszélt, azt mondta, van, aki szembe mer menni az „őrült brüsszeli ötletekkel", őt Orbán Viktornak hívják, és van, aki „szolga módon dobja magát hanyatt".