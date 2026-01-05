Éles kontraszt rajzolódik ki a magyar lakossági hitelpiacon: miközben a többség fegyelmezetten törleszt, egy szűk, de látványos kör már a kamatmentes állami hiteleknél is elengedi a fizetést. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint 2025 harmadik negyedévében összességében tovább nőtt a háztartások hitelállománya, ám a támogatott konstrukcióknál egyre több a figyelmeztető jel – írja az mfor.hu.

Az MNB statisztikái szerint a háztartási hitelállomány 2025 harmadik negyedévének végén 12 324 milliárd forintot tett ki bruttó könyv szerinti értéken, ami 3,0 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest. A bővülés motorja a lakáshitelezés volt, különösen az Otthon Start hitelprogram szeptemberi indulása után: a forintalapú piaci és egyéb lakáshitelek adják a teljes állomány 40,4 százalékát.

A többség fizet rendesen

A fizetési fegyelem összességében történelmi csúcson van. A 90 napon túli késedelemmel érintett állomány aránya 1,1 százalék, ami historikus mélypont. A személyi hiteleknél ez az arány 2,87 százalékra csökkent, szemben az egy-másfél évvel korábbi, 4 százalék feletti szintekkel. A piaci lakáshiteleknél a késedelmes állomány aránya 0,4 százalék alatt, míg a támogatott lakáshiteleknél 0,83 százalék, szintén rekordalacsony érték. Ebben szerepe van annak is, hogy a támogatott lakáshitelek állománya egyetlen negyedév alatt 70 milliárd forinttal nőtt, az új szerződések pedig még nem kerülhettek 90 napon túli késedelembe.

A kép azonban árnyaltabb a többi támogatott konstrukciónál. A babaváró hiteleknél 22,3 milliárd forintnyi állomány van legalább 30 napos késedelemben, ami az állomány 1 százaléka. Az MNB Pénzügyi stabilitási jelentése szerint nagyjából 5,5 ezer babaváró szerződés tekinthető sérülékenynek, összesen 44 milliárd forint értékben. Ezek az adósok ráadásul további 41 milliárd forintnyi más hitelt is felvettek. A kockázatot növeli, hogy ha öt éven belül nem születik gyermek, a hitel piaci kamatozásúvá válik, az addigi kamattámogatást pedig egy összegben, több millió forint értékben kell visszafizetni.

A leglátványosabb problémák azonban a munkáshitelnél jelentek meg. A 25 év alatti fiatalok számára elérhető, legfeljebb 4 millió forintos kamatmentes kölcsönből 2025 szeptemberének végéig 36 446 szerződést kötöttek, döntően maximális összegre.

A teljes állomány 133,7 milliárd forint, ebből azonban már több mint 1,7 milliárd forint van késedelemben.

Ez legalább 400–450 nem fizető hitelszerződést jelent. A bankok kockázata itt korlátozott: az állami kezességvállalás miatt a nem törlesztett összegeket végső soron az adófizetők állják, akárcsak a babaváró hitel esetében.

A számok alapján tehát miközben a lakosság túlnyomó része példásan törleszt, a kamatmentes, államilag garantált konstrukcióknál már most megjelent az opportunista magatartás ára.