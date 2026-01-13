Az 1568-as tordai országgyűlés január 13-i határozata mérföldkő volt az európai jog- és eszmetörténetben. Kimondta, hogy „a hit Isten ajándéka”, ezért senkit sem lehet vallási meggyőződése miatt üldözni. A döntés négy bevett felekezet (katolikus, lutheránus, református, unitárius) szabad vallásgyakorlását ismerte el Erdélyben, és ilyen értelemben jóval meghaladta a korát.

Ez volt Európában az első törvény, amely állami szinten rögzítette a lelkiismereti és vallásszabadság elvét. Magyarország ennek emlékére 2018-ban nyilvánította január 13-át a vallásszabadság napjává, most ennek kapcsán kiemelünk egy olyan komplexumot, az Ábrahámi Család Házát, amely nem különösebben közismert.

Ferenc pápa nyomán

A komplexum története 2019. februárjáig nyúlik vissza, amikor Ferenc pápa először járt az Arab-félszigeten, a történelmi jelentőségű utazáson pedig találkozott Ahmed et-Tajebbel, az al-Azhar szunnita központ nagyimámjával. A találkozó célja az volt, hogy a világvallások közötti megbékélés mellett álljanak ki, sőt, közös nyilatkozatot is aláírtak az emberi testvériségről.

Ez volt az első pápalátogatás az Arab-félszigeten, amin felbuzdulva Mohamed bin Zayed sejk, Abu-Dzabi trónörökös hercege közzétette az Ábrahámi Család Háza építésére vonatkozó elképzeléseit. Szaúd-Arábiától eltérően ugyanis Abu-Dzabiban a jelentős számban élő keresztények szerény körülmények között gyakorolhatják a vallásukat.

Az Ábrahámi Család Háza tervpályázatát később a londoni Adjaye Associates tervezőiroda nyerte el. Az ingatlankomplexum a közös patriarcha, Ábrahám tiszteletére kapta a nevét, és a három nagy monoteista vallás (iszlám, kereszténység, judaizmus) közötti egységet és együttműködést szimbolizálja. Ráadásul ez az első olyan létesítmény a Közel-Keleten, amely ezt a fajta testvériséget hirdeti.

A vallási központ végül 2023-ban nyitotta meg kapuit Abu-Dzabi vadonatúj, a Saadiyat-szigeten épült városnegyedében, amely ötvözi a pihenést, a művészetet és a modern luxust. Itt építették fel a Louvre Abu Dhabit is, amely egyszerre építészeti különlegesség és globális művészeti központ. Emellett a sziget híres természetes, fehérhomokos strandjairól, ahol luxusüdülők, golfpályák és prémium lakónegyedek épültek.

Az előbb említett múzeum egy tengeren „úszó” épületegyüttes, amelyet egy monumentális kupola fed, napfénnyel rajzolva mintákat a falakra. Az intézmény kiállításai az emberi civilizációk közös témáit kapcsolják össze az őskortól a kortárs művészetig. A látogatás különlegesen életszerű élményt nyújt, mert úgy érezhetjük magunkat, mintha egy gigantikus világlexikonban sétálgatnánk.

Egyenlőek

Ezen a különleges helyszínen található az Ábrahámi Család Háza is: a komplexum három különálló, de építészetileg egységes képet mutató ingatlanból áll: egy mecsetből, egy templomból és egy zsinagógából, valamint egy közös közösségi központból, amelynek célja a vallások közötti párbeszéd és megértés elősegítése.

A komplexumon belül mindhárom épület a saját vallásának megfelelő térszerkezettel rendelkezik, mégis a közös tervezési elemek egyesítik őket, szimbolizálva a vallások közös értékeit és összekapcsolódását.

Mindhárom, különböző tájolású épület egy szabályos, 30x30 méteres kockából áll, az egyforma méret pedig azt szimbolizálja, hogy a három vallás egyenlő és egyik sem áll a másik fölött. Az épületek egyenként két-háromszáz hívő befogadására alkalmasak.

Fotó: Abrahamic Family House Facebook-oldal