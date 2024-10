Fontos lenne, hogy megtörténjen a vasúti kocsik beszerzése, mert az oldaná meg, hogy ne legyenek járatritkítások, sokan az agglomerációból semmi mással nem tudnak Budapestre jönni – így vélekedtek az Index által megkérdezett utasok a HÉV állapotáról, a jártok sűrűségéről. Volt, aki azt is megjegyezte, hogy nincs gusztusa felszállni a kocsikra, vagy a vagonban leülni, de volt, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy most is zsúfoltak a járatok, ha ritkítják azokat, és „jön az influenzás időszak, még több beteg ember lesz."

37 éve hallgatom az ígéreteket, hogy bejön a HÉV a Kálvin térig, de örülünk, ha Borárosra egyáltalán be tud jönni

– vélekedett egy másik utas.



A megoldást sokan megadták, új HÉV-kocsik beszerzése kell.

Folyamatosan javítják a kocsikat, van velük mit csinálni, bízom benne, hogy ennél rosszabb nem lesz, mondta az egyik utas, aki sokszor látja, hogy a remízben megfeszítve dolgoznak a szerelők.

Jöjjön egyszer Orbán Viktor és utazzon a HÉV -en akkor, amkor a legmelegebb van. Nincsen semmi klíma, talán akkor egy kicsit elgondolkoznának, hogy miért is lázadnak az emberek.

– vélekedett egy asszony.

Ehhez pénz kell, nem ellopni kell, hanem belefektetni a tömegközlekedésbe – mondta egy másik utas, „alkalmazkodó emberek vagyunk, de időszerű lecserélni őket."