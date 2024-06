Ennyibe került a magyaroknak az EB vereség

A német-magyar mérkőzés előtt Nyul Zsuzsával, az óbudai Budapest Garden marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogyan változott a forgalom a foci EB óta, és miből fogyasztanak a legtöbbet a magyar szurkolók.

Nyul Zsuzsa többek között elmondta: amióta elindult a torna, szinte minden nap teltházzal üzemelnek.

Az este folyamán a szurkolókkal is beszélgettünk: tőlük azt is megtudtuk, mennyit költenek a bajnokság alatt. Ahogy riportunkból most az is kiderül, hogy mennyibe került Szoboszlai Dominik futballcipője.