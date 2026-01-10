Súlyos közlekedési baleset miatt lezárták az M1-es autópályát. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrség,

a forgalmat mindkét irányban megállították.

A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, a hatóságok helyszínelést végeznek. Az érintett útszakaszon jelentős torlódás alakult ki, a várakozási idő folyamatosan nő.

A közlekedőknek azt javasolják, hogy alternatív útvonalat válasszanak, illetve indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről. A pályazár feloldásának időpontjáról egyelőre nincs hivatalos információ.

A rendőrség kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a helyszínen dolgozó hatóságok utasításait.