Súlyos közlekedési baleset miatt lezárták az M1-es autópályát. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrség,
a forgalmat mindkét irányban megállították.
A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, a hatóságok helyszínelést végeznek. Az érintett útszakaszon jelentős torlódás alakult ki, a várakozási idő folyamatosan nő.
A közlekedőknek azt javasolják, hogy alternatív útvonalat válasszanak, illetve indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről. A pályazár feloldásának időpontjáról egyelőre nincs hivatalos információ.
A rendőrség kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és kövessék a helyszínen dolgozó hatóságok utasításait.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!