Az ónos eső különösen veszélyes, mert a burkolat pillanatok alatt tükörjegessé válhat, még akkor is, ha elsőre nem látszik - írta a BRFK a Facebook-oldalán, arra kérve a budapesti autósokat, hogy ha tehetik, kerüljék az utazást. Ha mégis útnak indulnak, növeljék a követési távolságot legalább három-négyszeresre, és legyenek óvatosak a gyorsításnál és fékezésnél, a motorféket pedig inkább sebességváltással használják. Különösen csúszósak lehetnek a hidak és felüljárók, ahol a burkolat gyorsabban lefagyhat.

A gyalogosoknak apró lépésekben, lassan kell haladniuk, a kezüket ne tegyék zsebre, és a gyalogátkelőhelyeken fokozottan figyeljenek, mert az autók nem tudnak azonnal megállni.

A kerékpárosoknak, motorosoknak és rollereseknek a rendőrség azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a közlekedést, mert a megcsúszás szinte biztos, a fékezés pedig kiszámíthatatlan.