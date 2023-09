Tarjányi Péter: A következő 10-15 évben még pokolibbak lesznek a háborúk

Elképesztő versenyfutás zajlik a nyugati országok és az Oroszország – Kína szövetségi rendszer között a fegyverfejlesztésekben. Ha kicsivel is, de az USA és szövetségesei még előnyben vannak – közölte Tarjányi Péter a Napi.hu videó podcastjában. A biztonságpolitikai szakértő arról is beszélt, hogy az ember és a gépek háborúja már most zajlik: amikor egy katona menekül a harcmezőn, közben valaki egy szobából vadászik rá egy drónnal.