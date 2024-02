A korrupciót látják a magyarok a legnagyobb politikai problémának

Nagy Dávid: Jelenleg elképzelhetetlen a béke Izrael és Palesztina között

Már négy hónapnál is hosszabb ideje tart az Izrael állam és a Hamász terrorszervezet közötti katonai konfliktus, amely 2023 októberében kezdődött, és csak a támadás napján ezernél is több áldozatot követelt. Az Economx podcastjának nyilatkozó szakértő szerint a helyzet több szempontból is komplex, hiszen az izraeli polgári és katonai vezetésnek egyszerre kell megfelelnie a még fogságban lévő túszok családjainak, a közvéleménynek, a belpolitikai körülményeknek és a nemzetközi diplomáciai nyomásnak.