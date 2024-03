Ingatlanban Otthon: A bérleti díjak mindig a fizetésekkel arányosan emelkednek

A lakásbérlést ugyanis nem hitelből finanszírozzák – közölte az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Ingatlanban otthon legújabb adásában. Mlinárik Márton hozzátette, hogy a magas árak mellett az is problémát okoz, hogy a fővárosban hiány van újépítésű ingatlanokból, így a jó minőségű lakásokat elkapkodják.

Mlinárik Márton arról is beszélt, hogy egy bérlakás program sokaknak lenne segítség a lakhatási problémáik megoldására, amivel a fővárosi albérletárakat is lehetne mérsékelni. Balogh László ugyanakkor hozzátette, hogy erre nincsenek jelenleg tervek, és az észszerűség is azt mutatja, hogy piaci alapon egyetlen beruházónak sem éri meg ilyet finanszírozni, ezért sem látszik törekvés arra, hogy megvalósítsanak hasonló elképzeléseket.

A szakértők szerint bár a 250 ezer forintos átlag bérleti díj már elegendő lehetne 50 millió forint hitel havi törlesztésére, de a szükséges 10 millió forint önerő előteremtése továbbra is problémát jelent. Mlinárik Márton kiemelte, hogy gyakori kérdés mikor éri meg venni és eladni ingatlant, de a helyes válasz az, hogy mindig akkor, amikor ingatlant kell cserélnie vagy vennie valakinek, hiszen a spekulációknak rövid távon semmi értelme nincs.

A Duna Terasz Grande körül kialakult botrány kapcsán a szakemberek arról beszéltek, hogy nehezen kivédhető, de talán az egyetlen dolog ami garancia lehet arra, hogy ne kerüljön valaki hasonló helyzetbe, ha olyan ingatlant vásárol, ahol a beruházó és a kivitelező ugyan az. Mlinárik Márton kiemelte, hogy ez a botrány rávilágít a rendszer problémáira és fontos lenne, hogy a szabályozók reagáljanak a történtekre és később ne fordulhasson elő hasonló.

Mlinárik Márton a külföldi ingatlanbefektetések kapcsán kiemelte, hogy a magyarok számára nagyon vonzó a külföldi adókörnyezet, és egy tengerparti lakás még mindig nagy motiváció a tehetősebb családok számára. Hozzátette, hogy a külföldi ingatlanbefektetések jellemzően harmadik, vagy akár negyedik ingatlan vásárlások többnyire általában nem ezzel kezdik, akik ilyen jellegű befektetést céloznak meg. A szakember arról is beszélt, hogy a háború miatt az egzotikus országok ingatlanárai az egekbe emelkedtek, mivel sokan vásároltak ingatlant ezeken a területeken többek között rengeteg orosz befektető is.