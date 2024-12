KRACH: Faktoring finanszírozás – a vállalati cash flow titka

Általános helyzetkép így év végén ugyanis beigazolódott a várakozás, hogy a támogatott hiteleken túl nőtt a saját forrású hitelek versenyképessége a csökkenő kamatkörnyezetben. A bankfúzió óta 9 féle faktoring megoldás áll az ügyfelek rendelkezésére az MBH-nál. Ez a szolgáltatási paletta még bővülhet is akár a jövőben, de már most is lefedik a piac jelentős részét.

Szóba került még a faktoring működése és célcsoportja, illetve, hogy mik a faktoringgal történő finanszírozás előnyei. Beszéltünk arról is, mely vállalkozástípusok körében a leginkább népszerű ez a szolgáltatás és hogyan történik az ügyfelek alkalmasságának felmérése a faktoring igénybevételéhez.

A tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag figyelemfelhívásra szolgál, és nem minősül a Ptk. szerinti kötelező ajánlatnak. Az MBH Bank faktoring szolgáltatásaival kapcsolatban itt tájékozódhat: Faktoring finanszírozás