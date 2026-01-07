Túlnyomórészt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán. A londoni FTSE-100 mutató 0,74 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,83 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,04 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,12 százalékkal csökkent. Milánóban 0,35 százalékos, Madridban 0,33 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,18 százalékos mínuszban, az S&P 500-as index 0,15 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,58 százalékos nyereséggel állt.
- Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,58 dollárral, 0,96 százalékkal, 60,12 dollárra csökkent.
- Az arany határidős jegyzése 4477,36 dolláron állt unciánként, 0,42 százalékos (18,74 dolláros) gyengüléssel.
- Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 1,15 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 28,39 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 33,17 eurón, egy éve 42,54 eurón, két éve 34,84 eurón zárt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!