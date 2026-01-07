Túlnyomórészt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán. A londoni FTSE-100 mutató 0,74 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,83 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,04 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,12 százalékkal csökkent. Milánóban 0,35 százalékos, Madridban 0,33 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,18 százalékos mínuszban, az S&P 500-as index 0,15 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,58 százalékos nyereséggel állt.