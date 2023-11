Lezárult a projekt adásvételi folyamata, és elkészültek az MBH Bank új székházának látványtervei. A három toronyból álló épületegyüttes két, székház funkciót betöltő tornya már 2026 végére felépülhet, a bank igényeire szabva – jelentette be a Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló pénzintézet.

Budapest XIII. kerületének frekventált közlekedési csomópontjában, a Róbert Károly körút és a Váci út sarkán elhelyezkedő, közel 13 ezer négyzetméteres telken épül majd a bankcsoport 76 ezer négyzetméteres székháza

– írják a közleményben.

A Hvg cikke szerint a társaság egy külföldi befektetőtől vette meg a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 23. alatti „Agora” projekt egyik alprojektjét, amely már érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Az MBH Bank az építkezés első lépéseként kiválasztotta a tervezőként a Finta és Társai Építész Stúdió Kft.-t. A tervek a bank igényei és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével készülnek, és már a Tervtanács jóváhagyására várnak, így a közeljövőben akár meg is indulhatnak a tényleges munkálatok.

A kormány a projektet nemrég nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak nyilvánította, de az Országos Építészeti Tervtanácsot még nem győzték meg a tervek. „Az említett projekt ügyében döntés nem született. A tervet a tervtanács konzultációs eljárásban vizsgálta” – válaszolta az Országos Építészeti Tervtanácsot felügyelő Építési és Közlekedési Minisztérium a Népszava érdeklődésére.

Több bankfiókot viszont bezárnak

Az MBH Bank nem csak építkezik, de leépítések is zajlanak. A nemrég összeállt bank az idén mintegy 60 fiókot zárt, illetve zár be november végéig – derült ki az Azénpénzem.hu gyűjtéséből. Esetenként nem csak a fióknak, hanem az ott levő bankjegykiadónak (ATM) is hűlt helye marad, illetve maradt. Előfordult azonban (például Kaposváron, Dunaújvárosban vagy Nagykanizsán), hogy felülvizsgálták korábbi álláspontjukat, és így legalább az ATM továbbra is üzemel.

Október elején derült ki, hogy az MBH Bank menedzsmentje tárgyalást kezdeményezett a bankban működő üzemi tanáccsal „a munkáltató csoportos létszámleépítési szándékáról”. Azt ígérték, még október folyamán, a tárgyalások lezárultával döntenek a szükséges létszámleépítésről, és értesítik az érintett dolgozókat.