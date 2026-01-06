Michael Schumacher december 29-én meghalt – közölte lánya, Emily Joy Schumacher. A halál okát azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az Egyesült Államokban élő szerző elsősorban életrajzíróként és a Nagy-tavak történetének krónikásaként vált ismertté – számolt be az ABC News.

A 75 esztendős író olyan meghatározó művek szerzője volt, mint a filmrendező Francis Ford Coppoláról, a zenész Eric Claptonról, valamint a Beat-nemzedék költőjéről, Allen Ginsbergről szóló életrajzok.

Schumacher munkái között George Mikan kosárlabdázó pályafutását feldolgozó könyv, illetve Will Eisner képregényalkotó életútját bemutató kötet is szerepelt.

A szerző a Michigan-tó partján élve több könyvében is feldolgozta az Edmund Fitzgerald teherhajó 1975-ös elsüllyedését, az 1913-as nagy vihart, amely több száz tengerész életét követelte, ahogy egy 1958-as hajókatasztrófa túlélőinek történetét is.

Fontos, hogy a néhai írót senki se keverje össze a hétszeres világbajnok Forma-1-es pilótával, aki 2013. december 29-én szenvedett súlyos síbalesetet a francia Alpokban, s ott elszenvedett agysérülése óta otthonában rehabilitálódik. Az ndtv.com azt írja, a névazonosság összezavarta az internetet: a közösségi média platformokat elárasztották az autóversenyző legenda emlékére írt üzenetek.