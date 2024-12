Nem engednek a minőségből a hazai húsüzemek, az idei szilveszteri szezonra is széles virsli kínálattal várják a vásárlókat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint a virsli választásakor is érdemes a magyar termékeket előnyben részesíteni. A hazai gyártók termékei megbízhatóak és magas minőséget képviselnek.

Bár a virsli egész évben keresett termék, az év közben fogyasztott mennyiség meg sem közelíti az év végi, szilveszteri igényt.

Ez vállalkozástól és mérettől függően elérheti a teljes éves mennyiség 25 százalékát, a kisebb húsfeldolgozó üzemek esetében pedig még ennél is magasabb lehet az arány. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint a slágertermék vélhetően az idén is az enyhén füstölt juhbeles, roppanós és a frankfurti virsli lesz, de a bécsi virsli is kedvelt ebben az időszakban. A fogyasztók továbbra is keresik a sajtos, chilis ízesítésű termékeket.

Az állandó vásárlók hűsége töretlen, ők az ünnepek előtt mindig visszatérnek a megszokott henteshez, ahol a kisebb húsüzemek termékeit keresik. Ezek az üzemek a magasabb alapanyag árak mellett sem változtatnak a termékeiken, állandó és egyenletes minőséget biztosítanak.

Bár drasztikus alapanyag áremelkedés nem volt az idei évben, a folyamatosan emelkedő bolti árak miatt a fogyasztói kereslet visszaesett. Az élelmiszerláncokban forgalmazott saját márkás termékek térnyerése egyértelmű, alacsonyabb áruk miatt ezek a megbízható, de egyben átlagos, közepes minőségű termékek a legkeresettebbek. A feldolgozóüzemek tapasztalatai szerint azonban az ünnepek idején a kereslet a magasabb minőségű termékek irányába tolódik el.

A virsli választásakor is érdemes a magyar termékeket előnyben részesíteni. A hazai gyártók termékei nyomon követhetők, folyamatosan ellenőrzöttek, és a hazai ízvilágra tervezettek.

Ha igazán jó minőségű virslit szeretnénk vásárolni, keressük a megbízható gyártókat, a vásárlás előtt pedig érdemes az összetevőket is elolvasni, mert a hústartalom egyben a minőséget is garantálja. Ha egy virslit nagyon alacsony áron kínálnak, élni kell a gyanúval, hogy annak a minősége is silány lesz.

A virsli összetételét egyébként a Magyar Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza.

Az előírások közül a legfontosabb a hústartalom:

a késztermékre vonatkoztatva legalább 51 százalék,

ha a hústartalom alacsonyabb, vagy 10 százaléknál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek.

A jó minőségű termék kiválasztásához javasoljuk a fogyasztóknak, hogy az előrecsomagolt virslik esetében a termék hátoldali címkéjén keressék a HU oválbélyegzőt, amely a hazai üzemet jelöli, emellett az összetevőknél is érdemes ellenőrizni a hústartalmat, áll a kamara közleményében.