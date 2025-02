Gyurcsány Ferenc, a Dk elnöke éjfél előtt már a Facebook-oldalán jelentette be vagyoni helyzetét, amely szerint az elmúlt két és fél évtizedben csökkent a családi vagyonuk, amelyet még a politikai pályafutásuk előtt szerezték. Elmondta, nemrég költöztek be egy 161 négyzetméteres, nagy teraszos lakásba a Bimbó utcában. Korábbi otthonuk, a Szemlőhegy utcai ház továbbra is megvan, amely Dobrev Klára és édesanyja közös tulajdonában áll – írta meg az Index.

A politikus beszámolt arról is, hogy nagyobb gyermekeik már önállósodtak. Mindegyikük rendelkezik egy-egy 60-65 négyzetméter körüli lakással.

Nagyjából negyvenmillió forint megtakarításuk van, valamivel kevesebb, mint amennyi a hitelük – írta a politikus. Utóbbinak összege csaknem 56 millió forint. A család tulajdonában van még egy kötcsei ház is, amelynek hiteltörlesztése folyamatban van. Képviselői fizetésén kívül könyvének eladásából is származik bevétele. „Eddig nagyjából két és fél millió forint, de ez nem éri el a bevallásra köteles nagyságot, ezért azt nem tüntettem fel hivatalosan” – tette hozzá Gyurcsány Ferenc.

A vagyonnyilatkozat tartalmaz egy 210,3 millió forintos követelést, közte egy 46,4 millió forintos bankszámla-követelés is szerepel.

Gyurcsány Ferenc 2024-es három ingatlanban érdekelt: Pápán, Kötcsén és Budapest II. kerületében. Az utóbbinak felerészben tulajdonosa 2021 óta.

Magyar magánszemélyektől kapott politikai támogatást Hadházy Ákos országgyűlési képviselő.

Politikai munkájához 1,7 millió forint magánadományt kapott magyar személyektől – írja nyilatkozatában. A képviselő tartozásai a 2023-as 18,7 millióról tavaly 16,8 millióra csökkentek. Magánszemélyeknek 3 millió forinttal tartozik, ami a megelőző évben még 3,9 millió volt.

Szekszárdon egy lakás felét birtokolja, Fácánkerten egy nagyobb szőlőt és Bécsben egy 30 négyzetméteres lakást, amelynek szintén a fele az övé.

Gazdasági érdekeltségei között továbbra is szerepel a Hadházy-Vet Kft., ahol ügyvezetőként díjazás nélkül, tagként pedig osztalékra jogosultan tevékenykedik. Képviselői jövedelme havi bruttó 1-5 millió forint közötti összeget jelent.

Toroczkai László tartozása csökkent

Toroczkai felerészben tulajdonosa egy ásotthalmi tanyának, valamint szintén Ásotthalmon tulajdonol egy szántót és egy kivett utat. A Mi Hazánk elnökének hitelintézettel szembeni tartozása 3,8 millióról 3,6 millió forintra csökkent.

Ungár Péter, az LMP társelnöke és országgyűlési képviselője több gazdasági társaságban is érdekelt, köztük az Azonnali Média Kft.-ben, ahol 90 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, tagja a Pió-21 Kft.-nek és a KŐ A MEZŐN Nonprofit Kft.-ben is van érdekeltsége. Ungár Péter egy 240 négyzetméteres II. kerületi lakással rendelkezik, amelyet 2006-ban örökölt meg, egy Toyota RAV4 típusú személygépkocsit is birtokol, amelyet 2020-ban vásárolt.

A képviselő bankszámláin összesen 12 350 000 forint található,devizában további 9 342 423 forintnak megfelelő összeggel rendelkezik. Csaknem százmillió forintos 2023-as követelés viszont nem szerepel az idei bevallásában.

Ungár Péter országgyűlési képviselői fizetése havi bruttó 1-5 millió forint között mozog, viszont nincs tartozása.

Jakab Péter minden vagyona egy 18 éves Opel.

Jakab Péter független országgyűlési képviselőnek semmilyen ingó. és ingatlan vagyona nincsen értékes műtárgya vagy gyűjteménye sincs, nem fektetett értékpapírba, kötvényekbe, és készpénzben vagy folyószámlán sincs egy fillér megtakarítása sem. Egyetlen bevételi forrása pedig képviselői fizetése havonta, hiszen a Nép Pártján Mozgalom és párt elnöki tisztségét is díjazás nélkül tölti be.

Egyetlen vagyontárgya, egy 18 Opel Astra H gépjármű, amelyet 2024 elején vásárolt.