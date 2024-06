Aki a spanyol málnát veszi, Magyarország ellen voksol

Az Economx új podcast részében, Megyeri Szabolcs kertész beszélt a mezőgazdaságot érintő klímaváltozásról. Kitért arra, hogy a híresztelésekkel ellentétben Magyarország éghajlata NEM mediterrán, hanem kontinentális és az is marad. Bár szélsőségekre egyre hajlamosabb az időjárásunk.

Az említett kivi és füge, eddig is elérhető volt, csak sokan most fedezik fel, hogy a saját kertjükben is jól termelhető.