Jól megbonyolítják a parkolást Budán

2024. november 18-tól új rendelet lép hatályba a harmadik kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről. Ettől a naptól a hozzájárulások/kedvezmények feltételei és a kedvezmények díjai is változnak. 2025. január 1-től pedig új területet is bevonnak, ez a C övezet 6. zóna, valamint bővül a C övezet 5. zónája a Gázgyár utcai lakóteleppel.