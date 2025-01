Másfél évtizedes hidegrekordra ébredt szombaton Nagy-Britannia, egyes országrészekben csaknem mínusz 19 fokos fagyokat mértek. A brit meteorológiai szolgálat délelőtti előzetes adatai szerint Skócia északi térségeiben mínusz 18,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, de délebbre, Anglia északi és középső területein is mínusz 14-15 fok körüli minimumhőmérsékleteket jeleztek a mérőállomások.

Londonban enyhébb, de a szokásosnál így is jóval hidegebb volt a szombat reggel: a brit főváros nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren mínusz 5 fokot mértek.

Skóciában az átlagos januári minimumhőmérséklet 0,3 fok, Angliában 1,5 fok, vagyis Angliában 6,5, Skóciában 19 fokkal volt hidegebb szombaton az ilyenkor átlagosnak tekinthetőnél.

A Skóciában mért szombat reggeli mínusz 18,7 fok másfél évtizedes rekord. Legutóbb 2010. január 8-án jegyeztek fel ennél keményebb fagyot: aznap hajnalra mínusz 22,3 fokig süllyedt a hőmérséklet Skócia északkeleti vidékein.

A brit meteorológia az ország nagy részére kedd reggelig meghosszabbította a szokatlanul hideg időjárás miatt kiadott riasztást, de az előrejelzés szerint Nyugat- és Dél-Angliában vasárnaptól valamelyes enyhülés kezdődik.

A legnagyobb brit energiaszolgáltató cég már a szombat reggeli 15 éves hidegrekord előtt jelezte, hogy aggasztóan alacsonynak tartja a nagy-britanniai tározókban lévő földgázmennyiséget.

A Centrica, a British Gas, a legnagyobb brit lakossági szolgáltató, tulajdonosa péntek esti helyzetértékelésében közölte: a szokatlanul hideg időjárás miatt a tározókban jelenleg 26 százalékkal kevesebb földgáz van, mint tavaly ilyenkor, és ez azt jelenti, hogy a készletek a teljes tározói kapacitásnak hozzávetőleg a felét teszik ki.

A cég szerint ez a mennyiség nem egészen egyheti brit földgázfelhasználásnak felel meg.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője a Centrica közleménye utáni nyilatkozatában mindazonáltal közölte, hogy Nagy-Britannia földgáztartalékai elégségesek a téli fogyasztási igény fedezésére, és a kormánynak minden lehetséges eszköz a rendelkezésére áll az ellátás folyamatos biztosítására.

A 8 ezer kilométeres brit földgáztovábbító hálózatot üzemeltető cég, a National Gas is arról számolt be a Centrica helyzetértékelésére reagálva, hogy megfelelő a tározók telítettsége, és szükség esetén számos forrásból pótlólagos földgázmennyiség szerezhető be.