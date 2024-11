Már érkezik is a munkáshitel, itt vannak a feltételek

A legfrissebb hitelkonstrukció lesz a munkáshitel, amely nagyon speciális körnek szól, korosztályban, végzettségben is meg kell felelni a kiírásnak. Gondoskodnak arról is, ha valakinek közben családja, netán több gyermeke is születne, de az biztosan nem jár jól, aki mégis elmegy a felsőoktatásba.