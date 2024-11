Már a Wise is áthárít, de sorra jelentkeznek be újabb bankok is

Ahogy sejteni lehetett, egyre többen tolják a lakosságra a banki illetékemelést. Most a MagNet Bank és Polgári Bank jelentette be erről szóló döntését, de a Wise is az ügyfeleivel fizetteti meg a tranzakciós illeték emelését.