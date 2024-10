Az adóhatóság negyedévente frissíti azoknak a szervezeteknek a listáját, amelyeknek legalább 180 napon keresztül 100 millió forintot meghaladó adótartozásuk van. A szeptember végi állapotot rögzítő verziót kedden töltötték fel a NAV honlapjára, és ebben szerepel a MET – írta meg a G7.

Iványi Gábor egyháza régóta konfliktusban áll az adóhatósággal, miközben a MET hosszú évek óta anyagi gondokkal küzd. A szervezet:

2011-ben veszítette el egyházi státuszát, és ezzel bevételei egy jelentős részét,

a lépést 2013-ban az Alkotmánybíróság,

2017-ben a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság is jogsértőnek minősítette, ennek ellenére a MET nem jutott és továbbra sem jut hozzá minden olyan forráshoz, amelyhez 2011 előtt.

A jövedelemadó 1 százalékát azonban felajánlhatják az egyháznak az adózók.

Az elmaradó állami támogatás miatt a MET-et és szervezetei egy idő után nem tudták befizetni az adók és a közterhek jelentős részét, elmaradtak a közüzemi számlákkal és az alkalmazottak bérével is, ezért még razziát is kapott a nyakába 2022 februárjában a Dankó utcai központjában. Ezt azzal indokolták, hogy a MET és szervezetei nem fizették be 1300 alkalmazottjuk után a járulékokat, amivel hárommilliárdos kárt okoztak a költségvetésnek.

Iványi Gábor korábban elmondta, az állam 10-12 milliárd forinttal tartozik a MET-nek.

Ennyi pénztől estek ugyanis el azzal, hogy az állam nem kötötte meg velük a „közfeladatok ellátására vonatkozó megállapodást”.

Az idén nyáron a NAV elkezdte már elkezdte megcsapolni a MET számláit, hozzányúlt még azokhoz a pályázati pénzekhez is, amelyeket különböző projektekre nyertek el. A szervezet gyűjtésbe kezdett 90 millió forintig jutottak, ami nem oldja meg a hatmilliárdos problémát.

A NAV adóslistáján egyébként több mint 200 szervezet szerepel, akik legalább fél éve több mint 100 millió forinttal az adóhatóságnak.