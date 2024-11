A héten nem voltunk híján a parkolással kapcsolatos ötletelésnek. Kiderült, hogy nagy vágásra készül Karácsony Gergely: érkezik a parkolási rendszerváltó csomag, amellyel vége lehet az zöld rendszámos kiváltságoknak és búcsúznának a parkolóautomatáktól is. Erről itt írtunk részletesebben >>> Vitézy Dávid sem maradt csendben az ügyben, váratlan javaslatot tett, nevezetesen: online fizetőparkolási rendszert vezetne be, amely az automatákat és a parkolóőrök fizetését is feleslegessé teszi, de elesnek megrendelésektől a gépeket telepítő cégek is. Ha erről szeretne többet megtudni, ide kattintson >>>