Zacher Gábor toxikológus szerint a magyar éjszaka képe „sötét” – nem telik el hétvége anélkül, hogy a mentők ne járnák meg többször a budapesti bulinegyedet. Alkohol, kábítószer, verekedés és utcai jelenetek jellemzik az éjjeli életet – mondta az Indexnek.

„Nem lehet egy országot drogmentesíteni”

– jelentette ki a toxikológus, aki szerint a kormány drogpolitikai fókusza csak a kínálat visszaszorítására épül, miközben alig van érdemi prevenció az iskolákban.

A szakember ugyanakkor arra is rámutatott, hogy bár a fiatalok között megjelent egy tudatosabb alkoholfogyasztói réteg, de a túlfogyasztás és a depresszió továbbra is súlyos társadalmi gond.