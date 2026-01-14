A HungaroMet jelentése szerint enyhül az időjárás, szerdán sem havazás, sem hófúvás nem várható az országban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs szerdai ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Mukics Dániel elmondta:
senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes.
Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére figyelmeztetést adtak ki ónos eső veszélye miatt. Ez csupán figyelmeztetés és nem riasztás. Ám mindenkit arra kérnek, hogy útnak indulás előtt nézzék meg a met.hu weboldalt, ha pedig riasztás lenne érvényben, akkor aki teheti, ne induljon útnak - közölte Mukics Dániel.
Csütörtökön is ködös lesz az idő a déli országrészben, de pénteken sem várható veszélyes időjárási helyzet. Lezárt település és útszakasz továbbra sincs az országban, és sehol nincs érvényben súlykorlátozás - tette hozzá.
Voltak, vannak fennakadások:
- Kedden 9 vármegye 12 településén és két budapesti kerületben összesen 3846 fogyasztási helyen akadozott az áramellátás. A szolgáltató többségüknél elhárította hibát, és szerda reggel csupán Budapest XIII. kerületében 9 fogyasztási helyen akadozott az áramszolgáltatás.
- Az ivóvízellátással 6 vármegye 14 településén és egy budapesti kerületben, összesen 1790 fogyasztási helyen volt probléma kedden. Jelenleg már csak Tamásiban 15 és Gödön 16 fogyasztónál nincs víz.
- A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik: csupán néhány településen tapasztalható 1-2 napos csúszás, a hókotrásban és az utak síkosságmentesítésében pedig 139 munkagép dolgozik folyamatosan.
- A vasúti közlekedésben főként balesetek miatt, néhány vonalon váltóhibák miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, helyenként késések várhatók.
- A buszok 5 és 30 perc közötti késéssel közlekednek. Nyolc település az utasbiztonsági szempontok miatt nem elérhető helyi buszjárattal; ezen települések listája az utinform.hu weboldalon elérhető, illetve van még olyan buszjárat, amely ugyan közlekedik, de néhány megállót nem érint.
- A Dunán a jégzajlás miatt továbbra is tilos a kishajók, csónakok és vízi sporteszközök közlekedése, és szerdától teljes hajózási zárlat lépett érvénybe a Tiszán.
- A kórházak traumatológiai osztályain 30 százalékkal, a sürgősségi ellátásban 10 százalékkal növekedett meg a betegforgalom egy átlagos januári naphoz képest, ám műtétet elhalasztani sehol nem kellett az országban.
- A tűzoltókat kedden 112 téli időjárással összefüggésbe hozható esethez riasztották.
- A rendőrség kedden 212 közlekedési balesethez vonult ki. Ezek közül egyik sem volt halálos, azonban 27 személyi sérülés történt. Továbbá a rendőrök 104 elszigetelten élő embernek nyújtottak segítséget.
- Fokozottan, 770 esetben ellenőrizték a rendőrök a tó- és folyópartokat, annak érdekében, hogy az emberek betartsák a jégen tartózkodás szabályait. Emiatt 26 embert kellett figyelmeztetni. Az enyhébb idő miatt vékonyodni fog a jégtakaró a természetes vizeken.
