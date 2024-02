ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A rövid felvételen jól kivehető, hogy pontosan mekkora területen is zajlanak majd a munkálatok, és hogy a természet mekkora területe nem marad tovább érintetlenül.

Az eddig ismert tervek alapján a nagybani piac és az autópálya szomszédságában épülne a kínai óriásvállalat autógyára, lényegében az ELI-ALPS Lézerkutató Központ szomszédságában, mintegy 40 hektáron, melyhez három víztorlót is építenének.

Botka László polgármester szerint a gyár miatt munkásszállót is építeni fognak. Ennek kapcsán fel is merült, hogy a gyártól nem messze lévő Liliom Lakóparkot is érinti a beruházás valamilyen formában, ám erről nincs szó.

A tervek szerint legelső sorban Szegedről és környékéről keresnek munkaerőt az új gyárba, ezt követi a szomszédos Békés vármegyéből bevont munkaerő. Legvégső esetben pedig a Fülöp-szigetekről érkeznek dolgozók a gyárba.

Még december végén jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, hogy a BYD igazgatósága 224 tárgyalás forduló után döntött úgy, hogy Szegeden építi fel első európai üzemét. Ez lesz a hatodik autógyár Magyarországon. Akkor Botka László polgármester és a miniszter is leszögezték, hogy nem fognak a városban akkumulátort gyártani, kizárólag autókat.